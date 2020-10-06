***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.801,15 % 0,02226723Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri69,85 % 0,00026811Bağımsız Denetim Ücreti3.655,08 % 0,01402972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.471,94 % 0,00564992Fon Yönetim Ücreti134.415,5 % 0,51594278Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu409,33 % 0,00157118Gecelik Ters Repo Komisyonu143,6 % 0,0005512Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2 % 0,00205816Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.732,21 % 0,02200261TOPLAM GİDERLER152.234,86 % 0,58434092DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ26.052.404,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878788BIST