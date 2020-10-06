***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00114635Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.449,69 % 0,00093969Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri153.873,45 % 0,05902529Fon Yönetim Ücreti1.957.162,91 % 0,75076055Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu41,98 % 0,0000161Gecelik Ters Repo Komisyonu12.295,57 % 0,00471654Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu187,87 % 0,00007207Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9,05 % 0,00000347Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00039315Türev Araçlar Komisyonu18.202,09 % 0,00698226Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler420.035,13 % 0,16112394TOPLAM GİDERLER2.568.271,08 % 0,98517941DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ260.690.697,72 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878789BIST