***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,0481831Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.523,07 % 0,04067986Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.707,95 % 0,05978387Fon Yönetim Ücreti93.468,08 % 1,50700079Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu280,03 % 0,00451497Gecelik Ters Repo Komisyonu1.502,28 % 0,0242215Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,01652463Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.556,96 % 0,08959575TOPLAM GİDERLER111.051,71 % 1,79050447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.202.258,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878790BIST