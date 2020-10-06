***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.705,23 % 0,00815899Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.818,55 % 0,01118123Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.452,8 % 0,03210953Fon Yönetim Ücreti307.435,26 % 0,43966021Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu297,1 % 0,00042488Gecelik Ters Repo Komisyonu45.445,21 % 0,06499076Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu6.134,9 % 0,00877346Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar536,2 % 0,00076681Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.601,02 % 0,0180206TOPLAM GİDERLER408.426,27 % 0,58408648DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.925.649,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878792BIST