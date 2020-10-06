***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.494,08 % 0,00207554Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.873,81 % 0,00260305Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri38.640,53 % 0,05367838Fon Yönetim Ücreti946.750,83 % 1,31520076Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.879,85 % 0,00261144Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00142376Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.046,5 % 0,03201558TOPLAM GİDERLER1.014.710,5 % 1,4096085DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.985.271,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878793BIST