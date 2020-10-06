***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00366534Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.026,4 % 0,0037119Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.023,74 % 0,06871341Fon Yönetim Ücreti73.431,28 % 0,09006385Hisse Senedi Komisyonu20.075,61 % 0,02462284Tahvil Bono Komisyonu766,36 % 0,00093994Gecelik Ters Repo Komisyonu3.473,66 % 0,00426046Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.456,49 % 0,00669241Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu21.384,8 % 0,02622857Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00125705Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler60.593,32 % 0,07431803TOPLAM GİDERLER248.245 % 0,3044738DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.532.466,34 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878794BIST