***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.668,4 % 0,00737115Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.643,27 % 0,01282651Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.453,78 % 0,02059023Fon Yönetim Ücreti238.159,1 % 0,65788762Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu30,24 % 0,00008353Gecelik Ters Repo Komisyonu198,06 % 0,00054712Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00283117Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.863,28 % 0,0272462TOPLAM GİDERLER264.041,03 % 0,72938353DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.200.574,81 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878795BIST