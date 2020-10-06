***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00429217Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.449,69 % 0,00351839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.559,42 % 0,05107251Fon Yönetim Ücreti1.245.751,79 % 1,78922129Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu671,76 % 0,00096482Gecelik Ters Repo Komisyonu7.919,47 % 0,0113744Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu546,84 % 0,0007854Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00147202Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.121,51 % 0,03320846TOPLAM GİDERLER1.320.033,82 % 1,89590946DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.625.361,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878796BIST