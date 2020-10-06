***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 18:36
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.988,44 % 0,00481815
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.987,32 % 0,00804088
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
28.951,82 % 0,04667798
Fon Yönetim Ücreti
234.527,5 % 0,37812027
Hisse Senedi Komisyonu
3.318,56 % 0,0053504
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
23.327,42 % 0,03760996
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00165241
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
20.867,53 % 0,03364397
TOPLAM GİDERLER
319.993,49 % 0,51591402
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
62.024.577,08 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878774
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
0
En Düşük
0
18:057,8432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0454
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8432
En Düşük
7,7815
18:059,2183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0662
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,2183
En Düşük
9,1278
18:05474,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,42
|Açılış
|: 474,24
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
474,47
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|MARTI
|1,25
|12.728.940
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|MARTI
|1,25
|12.728.940
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8404
|7,8432
|% 0,58
|
|Euro
|9,2101
|9,2183
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,0424
|10,0928
|% 0,36
|
|Frank
|8,4743
|8,5253
|% 0,18
|
|Riyal
|2,0752
|2,0856
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|10,27
|
|Altın Gr.
|473
|473
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,65
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|0,14
|
|B. Petrol
|42,11
|42,11
|-0,54
|