***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00481815Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.987,32 % 0,00804088Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.951,82 % 0,04667798Fon Yönetim Ücreti234.527,5 % 0,37812027Hisse Senedi Komisyonu3.318,56 % 0,0053504Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu23.327,42 % 0,03760996Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00165241Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.867,53 % 0,03364397TOPLAM GİDERLER319.993,49 % 0,51591402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ62.024.577,08 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878774BIST