***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.10.2020 18:52
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.988,44 % 0,00657604
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.712,89 % 0,00817018
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.130,71 % 0,10591121
Fon Yönetim Ücreti
682.357,25 % 1,50152121
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
26,11 % 0,00005745
Gecelik Ters Repo Komisyonu
32.196,26 % 0,07084759
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
147,74 % 0,0003251
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.024,9 % 0,00225528
Türev Araçlar Komisyonu
99.914,31 % 0,21986057
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
108.740,38 % 0,23928226
TOPLAM GİDERLER
979.238,99 % 2,1548069
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
45.444.396,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878798
BIST
18:051.154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.154
|
0
En Düşük
0
18:057,8230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,8230
En Düşük
7,7815
18:059,1880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0359
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1883
En Düşük
9,1278
18:05474,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,25
|Açılış
|: 474,07
|
|Önceki Kapanış
|: 470,81
|
474,15
En Düşük
469,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|KOZAA
|13,35
|118.588.208
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,12
|235.382.418
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,83
|258.925.777
|% 0,00
|
|GLYHO
|5,51
|576.242.804
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|SISE
|6,85
|1.342.664.846
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|TURSG
|6,14
|851.717.888
|% 0,00
|
|ODAS
|3,27
|1.645.689.046
|% 0,00
|
|GARAN
|7,11
|2.170.558.708
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|703.064.030
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,47
|885.523.402
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,84
|432.348.740
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8159
|7,8230
|% 0,32
|
|Euro
|9,1756
|9,1880
|% 0,39
|
|Sterlin
|10,0365
|10,0869
|% 0,30
|
|Frank
|8,4726
|8,5237
|% 0,16
|
|Riyal
|2,0751
|2,0855
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|10,98
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,65
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|5,92
|5,92
|0,14
|
|B. Petrol
|42,11
|42,11
|-0,54
|