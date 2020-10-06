***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.988,44 % 0,00657604Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.712,89 % 0,00817018Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.130,71 % 0,10591121Fon Yönetim Ücreti682.357,25 % 1,50152121Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,11 % 0,00005745Gecelik Ters Repo Komisyonu32.196,26 % 0,07084759Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu147,74 % 0,0003251Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.024,9 % 0,00225528Türev Araçlar Komisyonu99.914,31 % 0,21986057Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler108.740,38 % 0,23928226TOPLAM GİDERLER979.238,99 % 2,1548069DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ45.444.396,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878798BIST