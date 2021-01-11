***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,0512892Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.472,5 % 0,08665118Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.494,18 % 0,26098011Fon Yönetim Ücreti182.905,16 % 2,44865948Hisse Senedi Komisyonu3.045,82 % 0,04077619Tahvil Bono Komisyonu142,93 % 0,00191349Gecelik Ters Repo Komisyonu3.961,97 % 0,05304123Vadeli Ters Repo Komisyonu33,96 % 0,00045464Borsa Para Piyasası Komisyonu539,56 % 0,00722341Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,01731016Türev Araçlar Komisyonu9.845,9 % 0,13181288Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.181,3 % 0,12291549TOPLAM GİDERLER240.747,38 % 3,22302746DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.469.603,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899466BIST