***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,0008414Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.711,74 % 0,00147405Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri308.421,07 % 0,06773638Fon Yönetim Ücreti12.498.708,82 % 2,74500464Hisse Senedi Komisyonu99.761,36 % 0,02190989Tahvil Bono Komisyonu2.383,69 % 0,00052351Gecelik Ters Repo Komisyonu11.364,12 % 0,00249582Vadeli Ters Repo Komisyonu417,42 % 0,00009168Borsa Para Piyasası Komisyonu284,12 % 0,0000624Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00028397Türev Araçlar Komisyonu70.483,03 % 0,0154797Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler138.035,83 % 0,03031585TOPLAM GİDERLER13.141.695,3 % 2,8862193DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ455.325.599,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899494BIST