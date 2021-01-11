***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.924,95 % 0,00511517Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.417,69 % 0,01439642Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.452,65 % 0,064978Fon Yönetim Ücreti716.216,37 % 1,90320085Hisse Senedi Komisyonu42.488,02 % 0,11290336Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu189,74 % 0,0005042Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.707,28 % 0,03642434Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00343589Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler74.971,05 % 0,19922048TOPLAM GİDERLER880.660,75 % 2,34017869DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.632.201 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899493BIST