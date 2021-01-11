***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00196085Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.674,41 % 0,00239247Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri161.727 % 0,08277574Fon Yönetim Ücreti3.906.787,65 % 1,9995873Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu162.166,94 % 0,08300092Vadeli Ters Repo Komisyonu3.886,12 % 0,00198901Borsa Para Piyasası Komisyonu218,3 % 0,00011173Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12,18 % 0,00000623Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00066179Türev Araçlar Komisyonu388.077,29 % 0,19862723Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler493.768,16 % 0,25272235TOPLAM GİDERLER5.126.442,15 % 2,62383563DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ195.379.699,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899495BIST