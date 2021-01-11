***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00190515Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.862,17 % 0,00739076Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri147.865,91 % 0,07353172Fon Yönetim Ücreti4.033.257,65 % 2,00568451Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu655,61 % 0,00032603Gecelik Ters Repo Komisyonu170.089,19 % 0,08458305Vadeli Ters Repo Komisyonu7.349,97 % 0,00365504Borsa Para Piyasası Komisyonu264,6 % 0,00013158Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu12,18 % 0,00000606Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00064299Türev Araçlar Komisyonu465.115,88 % 0,23129584Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler102.856,58 % 0,05114919TOPLAM GİDERLER4.947.453,84 % 2,46030191DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ201.091.329,96 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899496BIST