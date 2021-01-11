***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,0020184Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.505,99 % 0,00342765Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122.142,89 % 0,06435046Fon Yönetim Ücreti3.806.970,16 % 2,00568587Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu12.979,65 % 0,00683827Gecelik Ters Repo Komisyonu23.471,46 % 0,01236584Vadeli Ters Repo Komisyonu252,25 % 0,0001329Borsa Para Piyasası Komisyonu447,4 % 0,00023571Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00068121Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler63.470,67 % 0,03343925TOPLAM GİDERLER4.041.364,57 % 2,12917556DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ189.808.893,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899498BIST