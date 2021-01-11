***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00008096Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.472,5 % 0,00013678Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri3.158.478,43 % 0,06674502Fon Yönetim Ücreti113.097.896,39 % 2,38998652Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu135.174,72 % 0,00285651Gecelik Ters Repo Komisyonu1.183.404,66 % 0,02500773Vadeli Ters Repo Komisyonu10.918,44 % 0,00023073Borsa Para Piyasası Komisyonu42.774,29 % 0,00090391Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00002732Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.143.076,43 % 0,02415551TOPLAM GİDERLER118.783.319,96 % 2,51013098DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.732.156.246,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899499BIST