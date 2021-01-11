***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:37
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,00008096
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
6.472,5 % 0,00013678
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
3.158.478,43 % 0,06674502
Fon Yönetim Ücreti
113.097.896,39 % 2,38998652
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
135.174,72 % 0,00285651
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.183.404,66 % 0,02500773
Vadeli Ters Repo Komisyonu
10.918,44 % 0,00023073
Borsa Para Piyasası Komisyonu
42.774,29 % 0,00090391
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00002732
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.143.076,43 % 0,02415551
TOPLAM GİDERLER
118.783.319,96 % 2,51013098
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
4.732.156.246,99 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899499
BIST
11:581.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:587,4559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0827
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:589,0911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0655
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:58442,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,69
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:58
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.008.647
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|888.257.280
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|578.539.796
|% 2,08
|
|KOZAL
|118,40
|538.877.548
|% -0,50
|
|PETKM
|5,33
|487.475.749
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|455.759.421
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|888.257.280
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|455.759.421
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,77
|337.994.074
|% 9,06
|
|PETKM
|5,33
|487.475.749
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|158.721.607
|% 0,54
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4512
|7,4559
|% 1,12
|
|Euro
|9,0851
|9,0911
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,0253
|10,0755
|% 0,55
|
|Frank
|8,3579
|8,4083
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% 1,07
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,68
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|