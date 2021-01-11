***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00779168Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.989,48 % 0,01828279Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri201.941,89 % 0,41070901Fon Yönetim Ücreti1.097.749,24 % 2,2326002Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu5.444,14 % 0,01107228Vadeli Ters Repo Komisyonu87,09 % 0,00017712Borsa Para Piyasası Komisyonu48,51 % 0,00009866Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu281.496,67 % 0,57250736Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,0026297Türev Araçlar Komisyonu5.793,91 % 0,01178364Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler289.729,9 % 0,58925209TOPLAM GİDERLER1.896.404,93 % 3,85690454DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.169.091,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899536BIST