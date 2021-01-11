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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 10:53



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,00779168
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.989,48 % 0,01828279
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
201.941,89 % 0,41070901
Fon Yönetim Ücreti
1.097.749,24 % 2,2326002
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.444,14 % 0,01107228
Vadeli Ters Repo Komisyonu
87,09 % 0,00017712
Borsa Para Piyasası Komisyonu
48,51 % 0,00009866
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
281.496,67 % 0,57250736
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,0026297
Türev Araçlar Komisyonu
5.793,91 % 0,01178364
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
289.729,9 % 0,58925209
TOPLAM GİDERLER
1.896.404,93 % 3,85690454
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
49.169.091,73 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899536


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KONYA 1.324,40 41.619.273 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
SUMAS 76,45 445.551 % 10,00  
TLMAN 41,18 51.399.642 % 9,99  
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Sterlin 10,0372 10,0875 % 0,67  
Frank 8,3688 8,4193 % 0,88  
Riyal 1,9819 1,9918 % 1,15  
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Altın Ons 1.851 1.851 2,94  
Altın Gr. 444 444 6,36  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,10 25,14 -0,19  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 0,03  
B. Petrol 55,46 55,46 -0,53  
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