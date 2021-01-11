***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,00098412
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.075,86 % 0,001047
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
292.203,62 % 0,07506059
Fon Yönetim Ücreti
783.643,62 % 0,20130057
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.988,05 % 0,00128132
Vadeli Ters Repo Komisyonu
118,97 % 0,00003056
Borsa Para Piyasası Komisyonu
67,04 % 0,00001722
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00033214
Türev Araçlar Komisyonu
6.638,14 % 0,00170519
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
199.128,03 % 0,05115155
TOPLAM GİDERLER
1.295.987,43 % 0,33291027
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
389.290.316,71 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899537
BIST
11:151.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,44
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.548
En Düşük
1.537
11:157,4446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0714
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:159,0848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0592
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:15444,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 6,36
|Açılış
|: 444,48
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:13
|KONYA
|1.324,40
|41.619.273
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,18
|51.399.642
|% 9,99
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,57
|703.248.494
|% 1,18
|
|TCELL
|17,14
|497.843.405
|% 1,72
|
|KOZAL
|117,70
|472.197.112
|% -1,09
|
|PETKM
|5,33
|419.624.362
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|375.044.084
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,57
|703.248.494
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,64
|375.044.084
|% 1,86
|
|PETKM
|5,33
|419.624.362
|% 1,33
|
|OZGYO
|2,68
|206.537.478
|% 5,51
|
|ODAS
|3,99
|236.442.501
|% 0,50
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4431
|7,4477
|% 1,01
|
|Euro
|9,0781
|9,0905
|% 0,72
|
|Sterlin
|10,0372
|10,0875
|% 0,67
|
|Frank
|8,3688
|8,4193
|% 0,88
|
|Riyal
|1,9819
|1,9918
|% 1,15
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|1,72
|
|Altın Gr.
|444
|445
|6,46
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,07
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,01
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,90
|