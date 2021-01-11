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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 10:54



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,00098412
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.075,86 % 0,001047
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
292.203,62 % 0,07506059
Fon Yönetim Ücreti
783.643,62 % 0,20130057
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.988,05 % 0,00128132
Vadeli Ters Repo Komisyonu
118,97 % 0,00003056
Borsa Para Piyasası Komisyonu
67,04 % 0,00001722
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00033214
Türev Araçlar Komisyonu
6.638,14 % 0,00170519
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
199.128,03 % 0,05115155
TOPLAM GİDERLER
1.295.987,43 % 0,33291027
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
389.290.316,71 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899537


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KONYA 1.324,40 41.619.273 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
SUMAS 76,45 445.551 % 10,00  
TLMAN 41,18 51.399.642 % 9,99  
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Sterlin 10,0372 10,0875 % 0,67  
Frank 8,3688 8,4193 % 0,88  
Riyal 1,9819 1,9918 % 1,15  
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11:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 1,72  
Altın Gr. 444 445 6,46  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,02 25,07 -0,26  
Gümüş Gr. 6,00 6,01 0,01  
B. Petrol 55,09 55,09 -0,90  
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