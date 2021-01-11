***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00098412Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.075,86 % 0,001047Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri292.203,62 % 0,07506059Fon Yönetim Ücreti783.643,62 % 0,20130057Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu4.988,05 % 0,00128132Vadeli Ters Repo Komisyonu118,97 % 0,00003056Borsa Para Piyasası Komisyonu67,04 % 0,00001722Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00033214Türev Araçlar Komisyonu6.638,14 % 0,00170519Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler199.128,03 % 0,05115155TOPLAM GİDERLER1.295.987,43 % 0,33291027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ389.290.316,71 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899537BIST