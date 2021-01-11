***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,0042832
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.271,77 % 0,00589388
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
79.959,81 % 0,08939562
Fon Yönetim Ücreti
180.053,21 % 0,20130073
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
891,73 % 0,00099696
Gecelik Ters Repo Komisyonu
15.503,91 % 0,01733348
Vadeli Ters Repo Komisyonu
23,79 % 0,0000266
Borsa Para Piyasası Komisyonu
537,58 % 0,00060102
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00144558
Türev Araçlar Komisyonu
4.589,75 % 0,00513137
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.863,78 % 0,046804
TOPLAM GİDERLER
333.819,43 % 0,37321243
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
89.444.885,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899538
BIST
11:571.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,47
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:577,4552
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0820
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:579,0929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0673
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:57442,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,69
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:57
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.008.647
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|887.606.694
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|575.508.114
|% 2,08
|
|KOZAL
|118,20
|533.559.369
|% -0,67
|
|PETKM
|5,32
|486.994.405
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|455.290.643
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|887.606.694
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|455.290.643
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,78
|335.628.802
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|486.994.405
|% 1,14
|
|ODAS
|3,96
|290.280.635
|% -0,25
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4504
|7,4552
|% 1,11
|
|Euro
|9,0858
|9,0929
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,0253
|10,0755
|% 0,55
|
|Frank
|8,3579
|8,4083
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% 1,07
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|1,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|