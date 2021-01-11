***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,0042832Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.271,77 % 0,00589388Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri79.959,81 % 0,08939562Fon Yönetim Ücreti180.053,21 % 0,20130073Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu891,73 % 0,00099696Gecelik Ters Repo Komisyonu15.503,91 % 0,01733348Vadeli Ters Repo Komisyonu23,79 % 0,0000266Borsa Para Piyasası Komisyonu537,58 % 0,00060102Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00144558Türev Araçlar Komisyonu4.589,75 % 0,00513137Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.863,78 % 0,046804TOPLAM GİDERLER333.819,43 % 0,37321243DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ89.444.885,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899538BIST