***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:56
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.915,69 % 0,00697896
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
27.924,88 % 0,10173186
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
18.048,59 % 0,065752
Fon Yönetim Ücreti
137.637,39 % 0,50142052
Hisse Senedi Komisyonu
53.089,15 % 0,19340667
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
39,5 % 0,0001439
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.879,81 % 0,01777741
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00471047
Türev Araçlar Komisyonu
783,71 % 0,0028551
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
18.465,12 % 0,06726944
TOPLAM GİDERLER
264.076,84 % 0,96204632
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
27.449.493,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899539
BIST
11:241.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,41
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.549
En Düşük
1.537
11:247,4498
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0766
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:249,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0640
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:24443,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,56
|Açılış
|: 443,66
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:24
|YAPRK
|88,55
|14.810.304
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.791.445
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,57
|728.013.849
|% 1,18
|
|TCELL
|17,18
|513.658.996
|% 1,96
|
|KOZAL
|118,00
|484.909.592
|% -0,84
|
|PETKM
|5,32
|436.377.190
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|419.391.153
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|728.013.849
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,65
|419.391.153
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,74
|227.989.208
|% 7,87
|
|PETKM
|5,32
|436.377.190
|% 1,14
|
|DOHOL
|3,44
|213.228.277
|% 1,47
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4429
|7,4498
|% 1,04
|
|Euro
|9,0830
|9,0896
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0257
|10,0759
|% 0,55
|
|Frank
|8,3644
|8,4148
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9800
|1,9900
|% 1,06
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|5,09
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,02
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|