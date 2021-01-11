***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.915,69 % 0,00697896Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti27.924,88 % 0,10173186Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri18.048,59 % 0,065752Fon Yönetim Ücreti137.637,39 % 0,50142052Hisse Senedi Komisyonu53.089,15 % 0,19340667Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu39,5 % 0,0001439Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.879,81 % 0,01777741Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00471047Türev Araçlar Komisyonu783,71 % 0,0028551Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.465,12 % 0,06726944TOPLAM GİDERLER264.076,84 % 0,96204632DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ27.449.493,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899539BIST