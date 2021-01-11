***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 10:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,0001331
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
35.955,24 % 0,00124916
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.933.771,83 % 0,06718305
Fon Yönetim Ücreti
68.792.518,5 % 2,389988
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
84.144,34 % 0,00292334
Gecelik Ters Repo Komisyonu
668.720,93 % 0,02323269
Vadeli Ters Repo Komisyonu
7.366,82 % 0,00025594
Borsa Para Piyasası Komisyonu
51.411,58 % 0,00178614
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00004492
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
707.799,5 % 0,02459035
TOPLAM GİDERLER
72.286.812,84 % 2,51138669
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
2.878.362.502,47 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899540
BIST
10:571.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,84
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.545
En Düşük
1.537
10:577,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,0937
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,5000
En Düşük
7,3310
10:579,1096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0840
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1437
En Düşük
8,9378
10:57444,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 6,52
|Açılış
|: 444,64
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,28
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler10:55
|KONYA
|1.324,40
|41.327.905
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,18
|50.957.451
|% 9,99
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|OLMIP
|8,41
|8.487.007
|% -9,96
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|EKGYO
|2,58
|541.964.175
|% 1,57
|
|TCELL
|17,17
|455.344.296
|% 1,90
|
|KOZAL
|118,20
|428.350.768
|% -0,67
|
|SKBNK
|1,64
|365.226.665
|% 1,86
|
|PETKM
|5,33
|293.994.475
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|365.226.665
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,58
|541.964.175
|% 1,57
|
|OZGYO
|2,66
|186.656.388
|% 4,72
|
|PETKM
|5,33
|293.994.475
|% 1,33
|
|DOHOL
|3,45
|181.573.261
|% 1,77
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4556
|7,4623
|% 1,21
|
|Euro
|9,0913
|9,1041
|% 0,87
|
|Sterlin
|10,0673
|10,1178
|% 0,97
|
|Frank
|8,3937
|8,4443
|% 1,18
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 1,51
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,64
|
|Altın Gr.
|444
|445
|6,42
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,09
|55,09
|-0,90
|