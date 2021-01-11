***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,0001331Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti35.955,24 % 0,00124916Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.933.771,83 % 0,06718305Fon Yönetim Ücreti68.792.518,5 % 2,389988Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu84.144,34 % 0,00292334Gecelik Ters Repo Komisyonu668.720,93 % 0,02323269Vadeli Ters Repo Komisyonu7.366,82 % 0,00025594Borsa Para Piyasası Komisyonu51.411,58 % 0,00178614Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00004492Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler707.799,5 % 0,02459035TOPLAM GİDERLER72.286.812,84 % 2,51138669DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.878.362.502,47 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899540BIST