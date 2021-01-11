***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00079595Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.315,08 % 0,0008965Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri445.621,75 % 0,09258252Fon Yönetim Ücreti9.160.553,82 % 1,90319974Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu211,9 % 0,00004402Gecelik Ters Repo Komisyonu13.802,4 % 0,00286759Vadeli Ters Repo Komisyonu210,9 % 0,00004382Borsa Para Piyasası Komisyonu298,94 % 0,00006211Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00026863Türev Araçlar Komisyonu112.777,83 % 0,02343076Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler442.160,65 % 0,09186345TOPLAM GİDERLER10.185.077,37 % 2,11605509DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ481.323.827,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899542BIST