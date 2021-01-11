***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.915,69 % 0,00071187Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti18.696,42 % 0,00694762Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri169.936,01 % 0,06314847Fon Yönetim Ücreti5.121.617,71 % 1,90320071Hisse Senedi Komisyonu304.544,86 % 0,11316932Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.213,7 % 0,00045101Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu97.053,93 % 0,03606538Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00048048Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler141.708,08 % 0,05265893TOPLAM GİDERLER5.857.979,4 % 2,1768338DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ269.105.496,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899543BIST