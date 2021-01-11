***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:01
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.915,69 % 0,00071187
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
18.696,42 % 0,00694762
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
169.936,01 % 0,06314847
Fon Yönetim Ücreti
5.121.617,71 % 1,90320071
Hisse Senedi Komisyonu
304.544,86 % 0,11316932
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.213,7 % 0,00045101
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
97.053,93 % 0,03606538
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00048048
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
141.708,08 % 0,05265893
TOPLAM GİDERLER
5.857.979,4 % 2,1768338
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
269.105.496,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899543
BIST
11:381.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,50
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:387,4573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:389,0901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0645
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:38443,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 5,55
|Açılış
|: 443,78
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:38
|YAPRK
|88,55
|16.562.457
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.873.558
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|TCELL
|17,19
|532.326.439
|% 2,02
|
|KOZAL
|117,80
|499.219.722
|% -1,01
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|863.147.338
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|439.837.257
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|316.173.465
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|480.598.396
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|272.583.063
|% 0,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4513
|7,4573
|% 1,14
|
|Euro
|9,0790
|9,0901
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0209
|10,0712
|% 0,50
|
|Frank
|8,3601
|8,4105
|% 0,78
|
|Riyal
|1,9788
|1,9887
|% 0,99
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.852
|1.853
|4,69
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,01
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
11:38
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-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, EMNIS, TLMAN, YAPRK, BASCM, YESIL, CASA, CMENT, EGGUB, CMBTN
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, DIRIT, BALAT, ATSYH
-
11:49
EGSER, EGEEN, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:49
UMPAS, DIRIT, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında