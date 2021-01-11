***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00597787Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.270,6 % 0,01290505Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.601,3 % 0,06803341Fon Yönetim Ücreti323.696,54 % 0,50508081Hisse Senedi Komisyonu4.235,53 % 0,00660892Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu32.534,47 % 0,05076525Vadeli Ters Repo Komisyonu658,59 % 0,00102763Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00201754Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.482,8 % 0,04288286TOPLAM GİDERLER445.603,93 % 0,69529935DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.088.069,13 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899547BIST