***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.915,69 % 0,00142931Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.292,1 % 0,00618679Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.288,29 % 0,06064972Fon Yönetim Ücreti2.550.842,86 % 1,90320035Hisse Senedi Komisyonu94.828,54 % 0,07075219Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu403,43 % 0,000301Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu35.060,93 % 0,02615919Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00096472Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler42.001,59 % 0,03133766TOPLAM GİDERLER2.815.926,43 % 2,10098091DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.029.129,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899548BIST