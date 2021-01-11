***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.915,69 % 0,00394139Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.929,92 % 0,01220037Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.228,27 % 0,06424986Fon Yönetim Ücreti1.636.608 % 3,36720032Hisse Senedi Komisyonu172.724,56 % 0,35536805Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu158,61 % 0,00032633Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu12.686,42 % 0,02610137Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00266025Türev Araçlar Komisyonu5.816,07 % 0,01196614Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.865,4 % 0,06144586TOPLAM GİDERLER1.898.225,94 % 3,90545995DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ48.604.414,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899550BIST