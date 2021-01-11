***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:06
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.915,69 % 0,00394139
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.929,92 % 0,01220037
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
31.228,27 % 0,06424986
Fon Yönetim Ücreti
1.636.608 % 3,36720032
Hisse Senedi Komisyonu
172.724,56 % 0,35536805
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
158,61 % 0,00032633
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
12.686,42 % 0,02610137
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00266025
Türev Araçlar Komisyonu
5.816,07 % 0,01196614
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.865,4 % 0,06144586
TOPLAM GİDERLER
1.898.225,94 % 3,90545995
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
48.604.414,49 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899550
BIST
11:541.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 7,97
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:547,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:549,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:54442,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,68
|Açılış
|: 442,76
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:52
|TURGG
|146,30
|54.980.836
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.983.483
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|TCELL
|17,21
|570.564.714
|% 2,14
|
|KOZAL
|117,90
|513.508.438
|% -0,92
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|878.679.323
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|452.420.636
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,76
|328.145.871
|% 8,66
|
|PETKM
|5,33
|486.697.605
|% 1,33
|
|ODAS
|3,97
|281.203.772
|% 0,00
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4530
|7,4623
|% 1,21
|
|Euro
|9,0878
|9,0996
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,0189
|10,0691
|% 0,48
|
|Frank
|8,3571
|8,4074
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9779
|1,9879
|% 0,95
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|0,68
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,36
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,13
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,49
|
Seans Raporu
11:52
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12:06IZTAR
Yüzde 8.52 oranında artışla 19.23 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 290 adet işlem
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12:05VKING
Yüzde 7.32 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 221, 927 adet işlem
-
12:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TKFEN, TCELL, KRDMD
-
12:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 05 artarak (% 0.37 ) 1, 388
-
12:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, EGGUB, YAPRK, CMENT, BASCM, EMNIS, TMSN, TURGG, CASA, CMBTN