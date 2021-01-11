***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00005446Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti12.102,68 % 0,00017203Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.558.103,04 % 0,06479082Fon Yönetim Ücreti100.419.434,7 % 1,42740472Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu29.585 % 0,00042053Gecelik Ters Repo Komisyonu8.436.340,06 % 0,11991774Vadeli Ters Repo Komisyonu204.267,23 % 0,00290354Borsa Para Piyasası Komisyonu615.610,46 % 0,00875055Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00001838Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.708.981,83 % 0,0242922TOPLAM GİDERLER115.989.549,1 % 1,64872497DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.035.105.989,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899551BIST