***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00564364Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.991,67 % 0,00882641Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri131.308,43 % 0,19343212Fon Yönetim Ücreti2.012.473,75 % 2,96460078Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu7.017,92 % 0,01033819Vadeli Ters Repo Komisyonu219,91 % 0,00032395Borsa Para Piyasası Komisyonu126,03 % 0,00018566Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu533.078,15 % 0,78528423Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00190473Türev Araçlar Komisyonu40.068,66 % 0,05902565Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler713.062,65 % 1,05042169TOPLAM GİDERLER3.448.471,27 % 5,07998706DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.883.465,62 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899552BIST