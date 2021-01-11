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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 11:07



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,00564364
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.991,67 % 0,00882641
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
131.308,43 % 0,19343212
Fon Yönetim Ücreti
2.012.473,75 % 2,96460078
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
7.017,92 % 0,01033819
Vadeli Ters Repo Komisyonu
219,91 % 0,00032395
Borsa Para Piyasası Komisyonu
126,03 % 0,00018566
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
533.078,15 % 0,78528423
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00190473
Türev Araçlar Komisyonu
40.068,66 % 0,05902565
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
713.062,65 % 1,05042169
TOPLAM GİDERLER
3.448.471,27 % 5,07998706
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
67.883.465,62 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899552


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TURGG 146,30 54.980.836 % 10,00  
YAPRK 88,55 16.673.588 % 10,00  
KONYA 1.324,40 41.983.483 % 10,00  
CASA 121,00 277.090 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
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Frank 8,3571 8,4074 % 0,74  
Riyal 1,9779 1,9879 % 0,95  
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11:52 Alış Satış %  
Altın Ons 1.848 1.849 0,68  
Altın Gr. 443 443 5,36  
Cumhuriyet 2.968 3.013 -26,00  
Tam 2.948 3.024 -33,19  
Yarım 1.425 1.463 -16,06  
Çeyrek 715 731 -8,03  
Gümüş.Ons 25,09 25,13 -0,19  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,02  
B. Petrol 55,50 55,50 -0,49  
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