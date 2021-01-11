***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00338536Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.991,67 % 0,00529456Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri116.095,12 % 0,10258783Fon Yönetim Ücreti1.698.180,41 % 1,50060257Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu17.425,31 % 0,01539793Vadeli Ters Repo Komisyonu362,67 % 0,00032047Borsa Para Piyasası Komisyonu319,5 % 0,00028233Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00114256Türev Araçlar Komisyonu38.639,1 % 0,03414356Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler267.766,75 % 0,23661295TOPLAM GİDERLER2.149.904,63 % 1,89977013DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ113.166.566,91 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899553BIST