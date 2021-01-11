***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00462479Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti15.699,96 % 0,01895251Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri81.850,62 % 0,09880757Fon Yönetim Ücreti1.455.308,72 % 1,75680418Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.878,87 % 0,00226811Gecelik Ters Repo Komisyonu13.393,54 % 0,01616827Vadeli Ters Repo Komisyonu54,29 % 0,00006554Borsa Para Piyasası Komisyonu577,7 % 0,00069738Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00156087Türev Araçlar Komisyonu3.440,19 % 0,00415289Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler41.753,34 % 0,05040336TOPLAM GİDERLER1.619.081,33 % 1,95450547DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ82.838.413,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899554BIST