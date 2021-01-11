***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 11:09
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,00462479
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
15.699,96 % 0,01895251
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
81.850,62 % 0,09880757
Fon Yönetim Ücreti
1.455.308,72 % 1,75680418
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.878,87 % 0,00226811
Gecelik Ters Repo Komisyonu
13.393,54 % 0,01616827
Vadeli Ters Repo Komisyonu
54,29 % 0,00006554
Borsa Para Piyasası Komisyonu
577,7 % 0,00069738
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00156087
Türev Araçlar Komisyonu
3.440,19 % 0,00415289
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
41.753,34 % 0,05040336
TOPLAM GİDERLER
1.619.081,33 % 1,95450547
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
82.838.413,97 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899554
BIST
11:551.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:557,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:559,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0743
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:55442,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,10
|Açılış
|: 442,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:53
|TURGG
|146,30
|55.414.469
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.008.647
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|16.673.588
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,55
|887.606.694
|% 0,39
|
|TCELL
|17,20
|575.508.114
|% 2,08
|
|KOZAL
|118,20
|533.559.369
|% -0,67
|
|PETKM
|5,32
|486.994.405
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,65
|455.290.643
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,55
|887.606.694
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|455.290.643
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,78
|335.628.802
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|486.994.405
|% 1,14
|
|ODAS
|3,96
|290.280.635
|% -0,25
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4534
|7,4611
|% 1,19
|
|Euro
|9,0924
|9,1009
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,0253
|10,0755
|% 0,55
|
|Frank
|8,3579
|8,4083
|% 0,75
|
|Riyal
|1,9804
|1,9903
|% 1,07
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|1,52
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,32
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,00
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|
Seans Raporu
11:53
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12:04
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12:04XU050
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12:04
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