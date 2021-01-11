***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00264914Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.472,5 % 0,00447562Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri141.409,2 % 0,09778203Fon Yönetim Ücreti2.170.123,51 % 1,50060304Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.080,79 % 0,00143883Gecelik Ters Repo Komisyonu80.858,4 % 0,05591219Vadeli Ters Repo Komisyonu228,69 % 0,00015814Borsa Para Piyasası Komisyonu2.683,49 % 0,00185559Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00089409Türev Araçlar Komisyonu97.587,73 % 0,06748023Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler144.482,36 % 0,09990706TOPLAM GİDERLER2.651.050,77 % 1,83315596DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ144.616.760,99 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899555BIST