***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.920,32 % 0,00325387Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.769,26 % 0,00469236Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri35.865,27 % 0,06077168Fon Yönetim Ücreti1.123.200,89 % 1,90320078Hisse Senedi Komisyonu107.363,99 % 0,18192225Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu232,39 % 0,00039377Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu22.796,71 % 0,03862774Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00219092Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler79.577,32 % 0,1348393TOPLAM GİDERLER1.375.019,15 % 2,32989266DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.016.416,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899556BIST