***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.121,01 % 0,00631372Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.545,59 % 0,00683719Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.321,03 % 0,02998553Fon Yönetim Ücreti208.905,75 % 0,25756101Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu39.370,57 % 0,04854019Vadeli Ters Repo Komisyonu243,93 % 0,00030074Borsa Para Piyasası Komisyonu1.603,77 % 0,0019773Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar268,1 % 0,00033054Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.450,62 % 0,00425429TOPLAM GİDERLER288.830,37 % 0,3561005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ81.109.229,33 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899557BIST