***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.015,55 % 0,02746373Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri69,85 % 0,00027344Bağımsız Denetim Ücreti5.509,71 % 0,02156882Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.202,4 % 0,00862172Fon Yönetim Ücreti186.950,55 % 0,73185405Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu453,94 % 0,00177704Gecelik Ters Repo Komisyonu244,54 % 0,0009573Vadeli Ters Repo Komisyonu4,62 % 0,00001809Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar804,3 % 0,00314859Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.922,71 % 0,03101498TOPLAM GİDERLER211.178,17 % 0,82669775DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.544.785,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899558BIST