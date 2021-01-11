***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,07489692Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.163,8 % 0,08140111Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.113,8 % 0,08042362Fon Yönetim Ücreti102.968,38 % 2,01300259Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu284,81 % 0,00556795Gecelik Ters Repo Komisyonu1.646,23 % 0,03218333Vadeli Ters Repo Komisyonu4,39 % 0,00008582Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,02527778Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.926,09 % 0,13540309TOPLAM GİDERLER125.231,6 % 2,44824222DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.115.163,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899646BIST