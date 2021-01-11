***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,07489692
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.163,8 % 0,08140111
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.113,8 % 0,08042362
Fon Yönetim Ücreti
102.968,38 % 2,01300259
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
284,81 % 0,00556795
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.646,23 % 0,03218333
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4,39 % 0,00008582
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,02527778
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
6.926,09 % 0,13540309
TOPLAM GİDERLER
125.231,6 % 2,44824222
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.115.163,8 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899646
BIST
14:001.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 13,30
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
14:007,4372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0640
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
14:009,0498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0242
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
14:00442,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,34
|Açılış
|: 442,46
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler14:00
|YAPRK
|88,55
|17.568.651
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.341.693
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|43.510.516
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|1.372.217
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|998.128
|% -9,96
|
|EPLAS
|33,16
|1.809.832
|% -9,89
|
|MZHLD
|33,80
|1.006.196
|% -9,87
|
|GRNYO
|4,01
|30.094.650
|% -8,03
|
|KOZAL
|121,60
|2.212.891.035
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,55
|1.065.717.049
|% 0,39
|
|TCELL
|17,15
|737.736.724
|% 1,78
|
|KOZAA
|17,02
|674.637.375
|% 3,91
|
|SKBNK
|1,67
|659.079.254
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,55
|1.065.717.049
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,67
|659.079.254
|% 3,73
|
|OZGYO
|2,69
|477.911.979
|% 5,91
|
|PETKM
|5,34
|602.246.774
|% 1,52
|
|DOHOL
|3,40
|378.946.128
|% 0,29
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4249
|7,4261
|% 0,72
|
|Euro
|9,0324
|9,0434
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0050
|10,0552
|% 0,34
|
|Frank
|8,3204
|8,3706
|% 0,30
|
|Riyal
|1,9759
|1,9859
|% 0,85
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|2,42
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,14
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.926
|2.999
|-24,15
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,68
|
|Çeyrek
|709
|725
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,02
|0,01
|
|B. Petrol
|55,14
|55,14
|-0,85
|