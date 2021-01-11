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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 12:43



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.114,46 % 0,00244016
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.456,22 % 0,00442206
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
267.153,6 % 0,15844067
Fon Yönetim Ücreti
3.381.870,77 % 2,00568468
Hisse Senedi Komisyonu
15.736,96 % 0,00933311
Tahvil Bono Komisyonu
1.493,61 % 0,00088581
Gecelik Ters Repo Komisyonu
17.403,58 % 0,01032153
Vadeli Ters Repo Komisyonu
551,63 % 0,00032715
Borsa Para Piyasası Komisyonu
152,15 % 0,00009024
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.014.060,43 % 0,6014084
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00076684
Türev Araçlar Komisyonu
9.211,21 % 0,00546289
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.161.827,75 % 0,6890447
TOPLAM GİDERLER
5.882.325,37 % 3,48862825
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
168.614.279,01 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899647


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Tam 2.926 2.999 -24,15  
Yarım 1.414 1.451 -11,68  
Çeyrek 709 725 -5,84  
Gümüş.Ons 25,15 25,19 -0,14  
Gümüş Gr. 6,00 6,02 0,01  
B. Petrol 55,14 55,14 -0,85  
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