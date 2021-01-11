***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.114,46 % 0,00244016Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.456,22 % 0,00442206Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri267.153,6 % 0,15844067Fon Yönetim Ücreti3.381.870,77 % 2,00568468Hisse Senedi Komisyonu15.736,96 % 0,00933311Tahvil Bono Komisyonu1.493,61 % 0,00088581Gecelik Ters Repo Komisyonu17.403,58 % 0,01032153Vadeli Ters Repo Komisyonu551,63 % 0,00032715Borsa Para Piyasası Komisyonu152,15 % 0,00009024Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.014.060,43 % 0,6014084Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00076684Türev Araçlar Komisyonu9.211,21 % 0,00546289Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.161.827,75 % 0,6890447TOPLAM GİDERLER5.882.325,37 % 3,48862825DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ168.614.279,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899647BIST