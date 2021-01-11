***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00118719Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.044,92 % 0,00125345Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri256.563,02 % 0,07950465Fon Yönetim Ücreti3.236.190,93 % 1,00284219Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu41,98 % 0,00001301Gecelik Ters Repo Komisyonu21.119,23 % 0,0065445Vadeli Ters Repo Komisyonu441,9 % 0,00013694Borsa Para Piyasası Komisyonu187,87 % 0,00005822Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu9,05 % 0,0000028Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00040068Türev Araçlar Komisyonu32.583,71 % 0,01009715Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler582.737,76 % 0,18058082TOPLAM GİDERLER4.139.044,47 % 1,28262161DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ322.701.913,97 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899648BIST