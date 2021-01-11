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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 12:47



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Fon Gider Bilgileri

Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.831,1 % 0,00495394
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.995,64 % 0,00645979
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.113,33 % 0,10359346
Fon Yönetim Ücreti
93.036,56 % 0,12030432
Hisse Senedi Komisyonu
33.469,9 % 0,04327948
Tahvil Bono Komisyonu
766,36 % 0,00099097
Gecelik Ters Repo Komisyonu
8.976,46 % 0,01160734
Vadeli Ters Repo Komisyonu
750,02 % 0,00096984
Borsa Para Piyasası Komisyonu
8.419,95 % 0,01088772
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
41.311,29 % 0,05341907
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00167196
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
68.509,42 % 0,0885886
TOPLAM GİDERLER
345.473,03 % 0,4467265
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
77.334.348,04 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899650


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Altın Gr. 443 443 4,85  
Cumhuriyet 2.945 2.990 -23,00  
Tam 2.928 3.002 -21,64  
Yarım 1.415 1.452 -10,46  
Çeyrek 710 726 -5,23  
Gümüş.Ons 25,11 25,15 -0,18  
Gümüş Gr. 6,02 6,02 0,02  
B. Petrol 55,19 55,19 -0,80  
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