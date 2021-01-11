***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00495394Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.995,64 % 0,00645979Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.113,33 % 0,10359346Fon Yönetim Ücreti93.036,56 % 0,12030432Hisse Senedi Komisyonu33.469,9 % 0,04327948Tahvil Bono Komisyonu766,36 % 0,00099097Gecelik Ters Repo Komisyonu8.976,46 % 0,01160734Vadeli Ters Repo Komisyonu750,02 % 0,00096984Borsa Para Piyasası Komisyonu8.419,95 % 0,01088772Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu41.311,29 % 0,05341907Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00167196Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler68.509,42 % 0,0885886TOPLAM GİDERLER345.473,03 % 0,4467265DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ77.334.348,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899650BIST