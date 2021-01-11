***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:48
% 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.014,39 % 0,01076657
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.924 % 0,02290724
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.153,56 % 0,05088828
Fon Yönetim Ücreti
434.485,03 % 0,66690263
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
297,1 % 0,00045603
Gecelik Ters Repo Komisyonu
65.796,14 % 0,10099225
Vadeli Ters Repo Komisyonu
861,39 % 0,00132217
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.134,9 % 0,00941662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
804,3 % 0,00123454
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.859,99 % 0,02741377
TOPLAM GİDERLER
581.330,8 % 0,89230011
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.149.695,27 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899652
BIST
13:001.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,85
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
13:007,4603
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0871
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:009,0796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0540
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:00442,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,75
|Açılış
|: 442,87
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:00
|TURGG
|146,30
|59.297.710
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|18.999.234
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.775.474
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|126,60
|1.424.670.225
|% 6,39
|
|EKGYO
|2,55
|1.032.142.898
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|657.255.303
|% 1,90
|
|PETKM
|5,33
|537.277.035
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,64
|508.666.100
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,55
|1.032.142.898
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,64
|508.666.100
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,79
|387.134.655
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|537.277.035
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|177.761.393
|% 0,54
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4565
|7,4603
|% 1,18
|
|Euro
|9,0732
|9,0796
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,0202
|10,0705
|% 0,50
|
|Frank
|8,3406
|8,3909
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9795
|1,9895
|% 1,03
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|1,18
|
|Altın Gr.
|442
|442
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.940
|2.984
|-29,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-26,68
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-12,90
|
|Çeyrek
|709
|725
|-6,45
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|5,99
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,15
|55,15
|-0,84
|