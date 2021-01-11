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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 12:48


% 0
Tescil ve İlan Giderleri
7.014,39 % 0,01076657
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
14.924 % 0,02290724
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.153,56 % 0,05088828
Fon Yönetim Ücreti
434.485,03 % 0,66690263
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
297,1 % 0,00045603
Gecelik Ters Repo Komisyonu
65.796,14 % 0,10099225
Vadeli Ters Repo Komisyonu
861,39 % 0,00132217
Borsa Para Piyasası Komisyonu
6.134,9 % 0,00941662
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
804,3 % 0,00123454
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.859,99 % 0,02741377
TOPLAM GİDERLER
581.330,8 % 0,89230011
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
65.149.695,27 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899652


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TURGG 146,30 59.297.710 % 10,00  
FORMT 5,39 18.999.234 % 10,00  
EMNIS 38,50 360.707 % 10,00  
SUMAS 76,45 445.551 % 10,00  
KONYA 1.324,40 42.775.474 % 10,00  
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Sterlin 10,0202 10,0705 % 0,50  
Frank 8,3406 8,3909 % 0,54  
Riyal 1,9795 1,9895 % 1,03  
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13:00 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 1,18  
Altın Gr. 442 442 3,81  
Cumhuriyet 2.940 2.984 -29,00  
Tam 2.923 2.997 -26,68  
Yarım 1.413 1.450 -12,90  
Çeyrek 709 725 -6,45  
Gümüş.Ons 25,06 25,10 -0,22  
Gümüş Gr. 5,99 5,99 -0,01  
B. Petrol 55,15 55,15 -0,84  
Seans Raporu 13:00
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