***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri7.014,39 % 0,01076657Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti14.924 % 0,02290724Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri33.153,56 % 0,05088828Fon Yönetim Ücreti434.485,03 % 0,66690263Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu297,1 % 0,00045603Gecelik Ters Repo Komisyonu65.796,14 % 0,10099225Vadeli Ters Repo Komisyonu861,39 % 0,00132217Borsa Para Piyasası Komisyonu6.134,9 % 0,00941662Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar804,3 % 0,00123454Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.859,99 % 0,02741377TOPLAM GİDERLER581.330,8 % 0,89230011DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.149.695,27 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899652BIST