***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:50
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.080,53 % 0,03454649
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.546,07 % 0,0920906
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
94,19 % 0,00156399
Fon Yönetim Ücreti
5.540,54 % 0,09199878
Hisse Senedi Komisyonu
2.975,57 % 0,04940832
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
111,8 % 0,0018564
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
58,8 % 0,00097635
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
796,99 % 0,01323375
TOPLAM GİDERLER
17.204,49 % 0,28567469
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.022.406,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899654
BIST
13:481.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 14,08
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.537
13:487,4387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0655
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
13:489,0554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
13:48442,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,28
|Açılış
|: 442,56
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler13:48
|KONYA
|1.324,40
|43.438.999
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.442.202
|% 10,00
|
|FORMT
|5,39
|19.290.698
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.219,30
|2.460.297
|% 10,00
|
|ARTI
|7,48
|1.659.334
|% 10,00
|
|ATSYH
|7,65
|814.970
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|919.446
|% -9,96
|
|BALAT
|7,33
|1.535.924
|% -9,51
|
|SANFM
|15,00
|708.830
|% -8,03
|
|EPLAS
|34,00
|1.259.210
|% -7,61
|
|KOZAL
|122,00
|2.055.767.291
|% 2,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|TCELL
|17,17
|725.984.483
|% 1,90
|
|KOZAA
|16,99
|646.765.845
|% 3,72
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,55
|1.058.556.922
|% 0,39
|
|SKBNK
|1,65
|534.741.557
|% 2,48
|
|OZGYO
|2,67
|465.105.498
|% 5,12
|
|PETKM
|5,35
|593.159.046
|% 1,71
|
|TSKB
|1,85
|185.055.521
|% 0,54
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4336
|7,4387
|% 0,89
|
|Euro
|9,0486
|9,0554
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0087
|10,0589
|% 0,38
|
|Frank
|8,3201
|8,3702
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9767
|1,9867
|% 0,89
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,99
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,85
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-23,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-21,64
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-10,46
|
|Çeyrek
|710
|726
|-5,23
|
|Gümüş.Ons
|25,11
|25,15
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,80
|