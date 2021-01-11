***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.080,53 % 0,03454649Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.546,07 % 0,0920906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94,19 % 0,00156399Fon Yönetim Ücreti5.540,54 % 0,09199878Hisse Senedi Komisyonu2.975,57 % 0,04940832Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu111,8 % 0,0018564Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar58,8 % 0,00097635Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler796,99 % 0,01323375TOPLAM GİDERLER17.204,49 % 0,28567469DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.022.406,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899654BIST