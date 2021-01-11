***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00549706Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.044,92 % 0,00580386Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri46.578,52 % 0,06683328Fon Yönetim Ücreti1.665.669,52 % 2,38998917Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu766,23 % 0,00109943Gecelik Ters Repo Komisyonu11.473,39 % 0,01646262Vadeli Ters Repo Komisyonu106,95 % 0,00015346Borsa Para Piyasası Komisyonu775,57 % 0,00111283Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00185526Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.750,98 % 0,04268825TOPLAM GİDERLER1.764.290,18 % 2,53149521DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ69.693.601,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899656BIST