***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.831,1 % 0,00657886Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.161,7 % 0,01058103Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri75.610,51 % 0,12984028Fon Yönetim Ücreti1.167.984,27 % 2,00569212Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu26,11 % 0,00004484Gecelik Ters Repo Komisyonu60.143,89 % 0,10328061Vadeli Ters Repo Komisyonu2.533,38 % 0,00435038Borsa Para Piyasası Komisyonu147,74 % 0,0002537Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00222037Türev Araçlar Komisyonu175.239,08 % 0,30092498Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler117.859,94 % 0,20239207TOPLAM GİDERLER1.610.830,72 % 2,76615924DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ58.233.477,54 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899658BIST