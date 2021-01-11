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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

11.01.2021 12:57



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.915,41 % 0,00267234
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.094,12 % 0,00431685
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.559,01 % 0,07193406
Fon Yönetim Ücreti
1.259.197,49 % 1,75680623
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.474,6 % 0,00345251
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00180397
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.812,86 % 0,04159428
TOPLAM GİDERLER
1.349.346,49 % 1,88258024
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.675.377,22 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899662


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KONYA 1.324,40 42.599.329 % 10,00  
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Frank 8,3311 8,3813 % 0,43  
Riyal 1,9774 1,9873 % 0,92  
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12:54 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 0,92  
Altın Gr. 443 443 4,82  
Cumhuriyet 2.942 2.986 -27,00  
Tam 2.927 3.000 -23,14  
Yarım 1.414 1.451 -11,19  
Çeyrek 709 726 -5,59  
Gümüş.Ons 25,05 25,09 -0,23  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 0,02  
B. Petrol 55,20 55,20 -0,79  
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