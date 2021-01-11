***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
11.01.2021 12:57
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.915,41 % 0,00267234
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.094,12 % 0,00431685
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.559,01 % 0,07193406
Fon Yönetim Ücreti
1.259.197,49 % 1,75680623
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.474,6 % 0,00345251
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,00180397
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
29.812,86 % 0,04159428
TOPLAM GİDERLER
1.349.346,49 % 1,88258024
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
71.675.377,22 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899662
BIST
12:541.555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 14,19
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.555
En Düşük
1.537
12:547,4640
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,0908
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
12:549,0782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0526
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
12:54441,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,82
|Açılış
|: 441,99
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler12:54
|FORMT
|5,39
|18.983.080
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|59.119.077
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|17.140.866
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|42.599.329
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|KOZAL
|126,70
|1.377.595.798
|% 6,47
|
|EKGYO
|2,56
|1.029.678.572
|% 0,79
|
|TCELL
|17,18
|642.026.006
|% 1,96
|
|PETKM
|5,33
|535.539.956
|% 1,33
|
|SKBNK
|1,63
|507.592.482
|% 1,24
|
|EKGYO
|2,56
|1.029.678.572
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,63
|507.592.482
|% 1,24
|
|OZGYO
|2,79
|385.529.603
|% 9,84
|
|PETKM
|5,33
|535.539.956
|% 1,33
|
|TSKB
|1,85
|177.237.692
|% 0,54
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4571
|7,4640
|% 1,23
|
|Euro
|9,0687
|9,0782
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,0122
|10,0624
|% 0,42
|
|Frank
|8,3311
|8,3813
|% 0,43
|
|Riyal
|1,9774
|1,9873
|% 0,92
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|0,92
|
|Altın Gr.
|443
|443
|4,82
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.986
|-27,00
|
|Tam
|2.927
|3.000
|-23,14
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-11,19
|
|Çeyrek
|709
|726
|-5,59
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,09
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,20
|55,20
|-0,79
|