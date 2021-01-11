***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.915,41 % 0,00267234Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.094,12 % 0,00431685Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.559,01 % 0,07193406Fon Yönetim Ücreti1.259.197,49 % 1,75680623Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.474,6 % 0,00345251Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00180397Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.812,86 % 0,04159428TOPLAM GİDERLER1.349.346,49 % 1,88258024DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ71.675.377,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899662BIST