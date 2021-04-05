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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

05.04.2021 16:15



***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklama

Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.159,58 % 0,00021421
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
0 % 0
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
80.782,68 % 0,01492317
Fon Yönetim Ücreti
2.533.399,76 % 0,46800083
Hisse Senedi Komisyonu
104.296,59 % 0,01926695
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
192,07 % 0,00003548
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
44.863,3 % 0,0082877
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923399


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ERBOS 75,90 47.384.874 % 10,00  
JANTS 909,70 310.454.115 % 10,00  
SNKRN 38,50 3.629.588 % 10,00  
IZFAS 12,99 30.631.575 % 9,99  
FENER 37,76 117.953.020 % 9,96  
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Frank 8,6021 8,6540 % -0,15  
Riyal 2,1581 2,1689 % -0,42  
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Altın Gr. 450 450 -4,30  
Cumhuriyet 2.977 3.022 -6,00  
Tam 2.960 3.036 -10,99  
Yarım 1.430 1.469 -5,32  
Çeyrek 717 734 -2,66  
Gümüş.Ons 24,82 24,85 -0,11  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 -0,03  
B. Petrol 63,88 63,88 -0,98  
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