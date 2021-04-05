***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.159,58 % 0,00021421Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri80.782,68 % 0,01492317Fon Yönetim Ücreti2.533.399,76 % 0,46800083Hisse Senedi Komisyonu104.296,59 % 0,01926695Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu192,07 % 0,00003548Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu44.863,3 % 0,0082877Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923399BIST