***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
05.04.2021 16:58
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
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Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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17:471.427
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -15,00
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.442
|
1.445
En Düşük
1.420
17:478,1623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0602
|Açılış
|: 8,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1660
En Düşük
8,0868
17:479,6672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0760
|Açılış
|: 9,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5600
|
9,6712
En Düşük
9,5657
17:47457,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 7,25
|Açılış
|: 456,66
|
|Önceki Kapanış
|: 450,01
|
457,04
En Düşük
449,88
BIST En Aktif Hisseler17:47
|SARKY
|15,29
|125.745.852
|% 10,00
|
|KRONT
|66,00
|76.176.322
|% 10,00
|
|MTRKS
|30,80
|212.797
|% 10,00
|
|NTGAZ
|12,43
|493.061
|% 10,00
|
|TKURU
|228,90
|2.631.984
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,17
|44.550.313
|% -10,00
|
|VAKFN
|25,38
|1.954.998
|% -10,00
|
|TRILC
|59,15
|75.434.727
|% -9,97
|
|UTPYA
|26,92
|19.425.095
|% -9,97
|
|DERHL
|8,60
|53.296.169
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.599.742
|% 9,90
|
|FENER
|38,50
|1.113.762.925
|% 1,96
|
|GUBRF
|77,70
|1.056.174.063
|% -0,32
|
|GARAN
|6,85
|1.039.583.902
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,93
|942.402.911
|% -4,46
|
|EKGYO
|1,93
|942.402.911
|% -4,46
|
|TSKB
|1,38
|225.999.268
|% -0,72
|
|GARAN
|6,85
|1.039.583.902
|% -0,72
|
|BJKAS
|9,10
|1.172.599.742
|% 9,90
|
|YKBNK
|2,19
|291.133.607
|% -2,23
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1556
|8,1623
|% 0,74
|
|Euro
|9,6557
|9,6672
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,2648
|11,3213
|% 0,34
|
|Frank
|8,6991
|8,7515
|% 0,99
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,70
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|13,22
|
|Altın Gr.
|455
|455
|5,49
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,16
|25,19
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,10
|
|B. Petrol
|63,92
|63,92
|1,77
|
Seans Raporu
17:47
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