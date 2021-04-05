***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00230958Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri31.441,13 % 0,03130747Fon Yönetim Ücreti370.576,35 % 0,36900093Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.196,78 % 0,00318319Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu52,48 % 0,00005226Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00029096Türev Araçlar Komisyonu10.998,9 % 0,01095214Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.586,84 % 0,00954608TOPLAM GİDERLER428.464,12 % 0,4266426DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.426.941,82 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923397BIST