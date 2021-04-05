***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00040251Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri133.174,54 % 0,02311056Fon Yönetim Ücreti2.696.855,52 % 0,46800114Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu3.732,61 % 0,00064774Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00005071Türev Araçlar Komisyonu21.114,12 % 0,00366406Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler64.858,02 % 0,01125519TOPLAM GİDERLER2.922.346,45 % 0,5071319DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ576.249.778,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923400BIST