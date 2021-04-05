***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.319,44 % 0,00008618Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri507.641,11 % 0,01886142Fon Yönetim Ücreti15.817.546,52 % 0,58770132Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu9.970,67 % 0,00037046Gecelik Ters Repo Komisyonu148.945,38 % 0,00553407Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu16.987,32 % 0,00063116Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00001086Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler141.740,91 % 0,00526639TOPLAM GİDERLER16.645.443,55 % 0,61846185DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.691.426.068,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923403BIST