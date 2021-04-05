***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.159,58 % 0,00395586Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti0 % 0Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri4.753,8 % 0,01621741Fon Yönetim Ücreti36.142,97 % 0,12330035Hisse Senedi Komisyonu14.715,87 % 0,05020262Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9,37 % 0,00003197Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu799,68 % 0,00272808Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00099683Türev Araçlar Komisyonu105,01 % 0,00035824Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.537,41 % 0,0154792TOPLAM GİDERLER62.515,89 % 0,21327054DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.312.950,84 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923404BIST